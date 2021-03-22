Глава Twitter продал на аукционе свой первый твит. Он обошелся покупателю в 2,9 млн долларов

Цифровой лот обошелся покупателю в 2,9 млн долларов. Теперь NFT твита Дорси от 21 марта 2006 года принадлежит гендиректору малазийского стартапа Bridge Oracle Сину Эстави.

Один из основателей сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит в качестве NFT — невзаимозаменяемого токена. Об этом сообщил сайт торгов.

Дорси намерен перечислить все полученные в ходе торгов деньги благотворительной организации GiveDirectly — она занимается адресной помощью бедным семьям Восточной Африки.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск захотел продать NFT песни, которую он посвятил NFT. Трек решил купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал NFT своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов. В итоге миллиардер отказался от продажи.

А канадская художника Криста Ким первой в мире продала цифровую модель дома, в котором могут жить только виртуальные персонажи. Ей удалось выручить за этот NFT свыше 520 тыс. долларов.