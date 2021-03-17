Илон Маск отказался продавать NFT песни об NFT. За нее предлагали 1,1 млн долларов

Маск выложил твит с песней в разделе Valuables на платформе Cent, созданной для монетизации цифрового контента через систему NFT. За два дня с момента появления лота на сайте было сделано больше 15 ставок, последняя из которых принадлежит пользователю @SinaEstavi из Малайзии, предложившему 1,1 млн долларов. Торги начались с предложения в 3 доллара за твит.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продает невзаимозаменяемый токен (NFT) песни, которую он посвятил NFT. Об этом он сообщил в твиттере.

«Честно говоря, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал он.

Илон Маск выставил токен песни 15 марта. Трек захотел купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал NFT своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В начале месяца на платформе Cent выставил свой лот генеральный директор Twitter Джек Дорси. Он превратил в невзаимозаменяемый токен свой первый твит, стоимость которого всего через час превысила 100 тыс. долларов и в итоге достигла 2,5 млн.

15 марта на рынке NFT произошла мошенническая атака. Пользователи торговой площадки цифрового искусства Nifty Gateway рассказали, что с их аккаунтов похитили токенов на сотни тысяч долларов. Один из них утверждает, что неизвестные получили доступ к его учетной записи и завладели его NFT на сумму более 10 тыс. долларов, а затем продали их через мессенджер Discord. Размер ущерба другого пользователя составил 150 тыс. долларов.