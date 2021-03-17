перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Massive Attack организует в Ливерпуле низкоуглеродный концерт после окончания пандемии 19:51
Митингующие в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после статьи о внесудебных казнях в Чечне 19:45
Счетная палата раскритиковала законопроект о просветительской деятельности 19:28
Карен Шаинян/YouTube Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России
Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России 18:47
«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер 18:42
Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки 18:37
Илон Маск отказался продавать NFT песни об NFT. За нее предлагали 1,1 млн долларов 18:08
В Оренбурге неизвестные травят бездомных собак. Это началось после нескольких нападений животных 17:52
Avtozak LIVE/Telegram СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге
СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге 17:40
Умерла гонщица и ведущая шоу «Top Gear» Сабина Шмиц 17:12
Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения 17:02
Умер T.A. Loc — один из пионеров российского трэпа 16:48
ЕС определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит ездить без ограничений по странам союза 16:46
США ввели новые санкции против России из‑за отравления Навального 16:23
Oasis/Facebook СМИ: братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию
СМИ: братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию 16:04
Gucci выпустил виртуальные кроссовки за 12 долларов. Это коллаб с белорусской компанией 16:03
В баре «Стрелка» открылась точка сбора вещей для бездомных 15:52
Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов 15:20
Манижа выпустила «расследование» о себе. Это ответ на ксенофобные комментарии 15:15
Gage Skidmore/Flickr Байден считает Путина убийцей
Байден считает Путина убийцей 15:10
Отключить рекламу

Илон Маск отказался продавать NFT песни об NFT. За нее предлагали 1,1 млн долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:08

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продает невзаимозаменяемый токен (NFT) песни, которую он посвятил NFT. Об этом он сообщил в твиттере.

Маск выложил твит с песней в разделе Valuables на платформе Cent, созданной для монетизации цифрового контента через систему NFT. За два дня с момента появления лота на сайте было сделано больше 15 ставок, последняя из которых принадлежит пользователю @SinaEstavi из Малайзии, предложившему 1,1 млн долларов. Торги начались с предложения в 3 доллара за твит.

«Честно говоря, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал он.

Илон Маск выставил токен песни 15 марта. Трек захотел купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал NFT своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В начале месяца на платформе Cent выставил свой лот генеральный директор Twitter Джек Дорси. Он превратил в невзаимозаменяемый токен свой первый твит, стоимость которого всего через час превысила 100 тыс. долларов и в итоге достигла 2,5 млн.

15 марта на рынке NFT произошла мошенническая атака. Пользователи торговой площадки цифрового искусства Nifty Gateway рассказали, что с их аккаунтов похитили токенов на сотни тысяч долларов. Один из них утверждает, что неизвестные получили доступ к его учетной записи и завладели его NFT на сумму более 10 тыс. долларов, а затем продали их через мессенджер Discord. Размер ущерба другого пользователя составил 150 тыс. долларов.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Бывшая
Камерный хоррор Евгения Пузыревского о преследующей первой любви

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Люди
Илон Маск
Джек Дорси
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить