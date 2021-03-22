Бездомный пробрался в особняк Джонни Деппа. Он сделал себе напиток, принял душ и отказался выходить

Бездомный мужчина залез в особняк Джонни Деппа на Голливудских холмах. Об этом сообщает TMZ.

Мужчину сначала заметили соседи Деппа у себя на заднем дворе. Они прогнали его, после чего вызвали полицию. Бездомный перепрыгнул через ворота и пробрался к дому артиста.

Полиция прибыла на место и обнаружила бездомного в душе, откуда он отказался выходить. Правоохранителям пришлось выломать дверь, чтобы задержать его.

По данным издания, неизвестный не только помылся в доме Деппа: он залез в бар актера и сделал себе напиток. Ему предъявили обвинения в вандализме за то, что при задержании пришлось сломать дверь.

В ноябре прошлого года Джонни Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер применял психологическое и физическое насилие к бывшей жене Эмбер Херд. После этого артиста попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».

При этом компания Warner Bros. согласилась выплатить Деппу восьмизначный гонорар, несмотря на то что актер успел сняться только в одной сцене. Премьеру третьей части «Фантастических тварей», выход которой изначально был намечен на ноябрь 2021 года, перенесли на лето 2022-го.