Джонни Депп проиграл суд о клевете против The Sun

Британский суд вынес решение в пользу газеты The Sun, против которой актер Джонни Депп подал иск о клевете. Об этом сообщает Deadline.

Депп требовал от издания 50 млн долларов из‑за материала, в котором говорилось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Слушания прошли в июле и длились в течение трех недель.

Депп заявил, что Херд затушила о его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати. Защита The Sun сообщила, что Депп вел себя агрессивно и даже напал на сестру Херд.

В итоге судья постановил, что обвинение было «по существу правдивым». В документах говорится, что «г-н Депп совершил нападение на г-жу Херд», со ссылкой на многочисленные обвинения в домашнем насилии, представленные в ходе разбирательства. В заявлении также указано, что большинство обвинений было доказано.

Компания News Group Newspapers, владеющая The Sun, подтвердила правдивость заявлений в адрес Деппа, опираясь на 14 утверждений Херд о домашнем насилии. Актер называл обвинения бывшей супруги «тщательно выстроенной мистификацией».

Кроме того, Депп подал в Вирджинии иск против Херд на 50 млн долларов за ее колонку в The Washington Post о домашнем насилии. Судья приказал ему явиться на слушание в декабре.

Во время июльского разбирательства Эмбер Херд заявила, что в 2015 году Джонни Депп в течение трех дней издевался над ней, оставив несколько травм. По ее словам, она постоянно испытывала физическое и психологическое давление со стороны актера, который ревновал ее ко всем, давая коллегам обидные прозвища.