Джонни Депп получит восьмизначный гонорар за «Фантастических тварей». Он снялся в одной сцене

Американский актер Джонни Депп, который недавно лишился роли в третьей части франшизы «Фантастические твари», все равно получит полный гонорар за съемки. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Деппу выплатят восьмизначную сумму, несмотря на то, что он успел сняться в одной сцене с момента начала съемок в конце сентября, отмечает издание.

В данном случае Деппа, который является голливудской звездой первого эшелона, защищает практика играй-или-плати — по ней актер должен получить полное вознаграждение, даже если съемки картины не состоялись или на его роль взяли другого артиста.

Руководство Warner Bros. попросило Деппа оставить роль Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях», о чем он сообщил у себя в инстаграме 6 ноября. Формально актер не уволен, это скорее отставка. «Я уважаю их просьбу и соглашаюсь с ней», — отметил Депп.

Деппа отстранили от роли после того, как актер проиграл дело против таблоида The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором говорилось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Однако суд встал на сторону издания.

Руководство Warner Bros. предпочитает избегать скандалов и конфликтов, пишет The Hollywood Reporter. Деппа попросили уйти, а премьеру картины перенесли на лето 2022 года (изначально она должна была выйти 12 ноября 2021-го). Студия объявила, что Грин-де-Вальда не будут убирать из сценария: вместо Деппа эту роль исполнит другой актер.