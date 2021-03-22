Трамп планирует создать собственную соцсеть. Она должна появиться через два-три месяца

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа, но уже со своей платформой. Об этом заявил его советник Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, это будет крупная соцсеть, которая привлечет «десятки миллионов пользователей». Советник уверен, что новая платформа «полностью изменит правила игры».

На вопрос, будет ли проект реализован совместно с какой‑либо технологической корпорацией, Миллер ответил, что экс-президент провел множество встреч с представителями разных компаний.

Трамп решил запустить собственную платформу после того, как его заблокировали популярные соцсети в связи с беспорядками в Вашингтоне, которые 6 января устроили сторонники бывшего президента.

В тот день Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Сторонники Трампа взяли Капитолий штурмом, при этом пойти к зданию людей призвал сам Трамп. Вытеснить протестующих удалось только спустя несколько часов. Во время столкновений с полицией погибли пять человек, более 50 были задержаны.

После штурма Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.