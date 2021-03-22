перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Букингемский дворец может назначить руководителя по вопросам разнообразия после обвинений в расизме 9:59
«Борат», «Тед Лассо» и «Корона»: названы лауреаты премии Гильдии сценаристов 9:55
Трамп планирует создать собственную соцсеть. Она должна появиться через два-три месяца 8:56
CDC/Unsplash У 20% переболевших коронавирусом не вырабатываются антитела
У 20% переболевших коронавирусом не вырабатываются антитела Вчера в 20:46
Джо Байден упал на трапе самолета. Собрали для вас лучшие мемы из твиттера Вчера в 20:19
Рани Мукерджи сыграет главную роль в драме о защите детей Вчера в 19:39
HBO Max анонсировал дату выхода «Довода» на стриминговой платформе Вчера в 18:40
Задержание анимешников в Петербурге, анонс альбома Ланы Дель Рей и другие новости дня Вчера в 18:17 Дайджест
Греция увеличила квоту на въезд россиян. В мае могут открыть границу для всех туристов Вчера в 16:58
Movieclips/YouTube HBO Max создаст документальный сериал о Бриттани Мерфи
HBO Max создаст документальный сериал о Бриттани Мерфи Вчера в 16:11
Петербург возглавил рейтинг городов России по спросу на такси Вчера в 16:07
На съезд анимешников в Петербурге приехала полиция. Задерживают несовершеннолетних участников Вчера в 15:23
96-летний американец закончил школу. Он не смог доучиться в юности из‑за Второй мировой войны Вчера в 15:09
Губернатора Пензенской области задержали за получение взяток на 31 млн рублей Вчера в 14:23
The Weeknd/Instagram The Weeknd переиздал микстейп «House of Balloons». Релизу исполнилось 10 лет
The Weeknd переиздал микстейп «House of Balloons». Релизу исполнилось 10 лет Вчера в 14:22
На мосту в Рединге появилось граффити печатной машинки. Его мог нарисовать Бэнкси Вчера в 13:11
Власти Бразилии оштрафовали Apple на 2 млн долларов за продажу комплектов айфонов без зарядок Вчера в 12:33
Гай Ричи сообщил об окончании съемок фильма с Джейсоном Стэтемом Вчера в 11:46
В России выявили 9299 новых случаев коронавируса Вчера в 11:18
Nils Bouillard/Unsplash Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей
Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей Вчера в 10:33
Отключить рекламу

Трамп планирует создать собственную соцсеть. Она должна появиться через два-три месяца

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:56

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа, но уже со своей платформой. Об этом заявил его советник Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, это будет крупная соцсеть, которая привлечет «десятки миллионов пользователей». Советник уверен, что новая платформа «полностью изменит правила игры».

На вопрос, будет ли проект реализован совместно с какой‑либо технологической корпорацией, Миллер ответил, что экс-президент провел множество встреч с представителями разных компаний.

Трамп решил запустить собственную платформу после того, как его заблокировали популярные соцсети в связи с беспорядками в Вашингтоне, которые 6 января устроили сторонники бывшего президента.

В тот день Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Сторонники Трампа взяли Капитолий штурмом, при этом пойти к зданию людей призвал сам Трамп. Вытеснить протестующих удалось только спустя несколько часов. Во время столкновений с полицией погибли пять человек, более 50 были задержаны.

После штурма Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить