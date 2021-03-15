На «Евровидение» едет Манижа — пожалуй, самая неочевидная участница конкурса от России со времен Петра Налича. Выбор артистки вызвал большую дискуссию в интернете. Музыкальные редакторы «Афиши Daily» тоже спорят: Манижа на «Евровидении» — это круто или нет? Предлагаем вам два противоположных мнения на этот счет.

Владимир Завьялов: Почему Манижа на «Евровидении» — это круто

Признаюсь честно: сначала я неприятно удивился, что Little Big не поедут на «Евровидение» в этом году — как же так, они точно бы вырвались наверх! Потом одернул себя: мыслить так — слишком уж по-болельщицки!

«Евровидение» ругают за что ни попадя — и чаще всего справедливо. Но худшим атрибутом этого мероприятия я однозначно считаю само наличие соревнования. Из‑за него геолокация полностью подменяет смысловую и культурную составляющие.

Например, я смеюсь и недоумеваю, когда за любого российского участника на «Евровидении» болеют так, как будто это футбольная сборная против голландцев — причем не важно, Лазарев это или Петр Налич: болеем за наших, потому что наши! Я всегда смеялся, когда от России на конкурс отправляют как на войну, и грустил, когда туда зачем‑то отправилась группа t.A.T.u. — уже в статусе национального достояния. Я всегда смеюсь и грущу, когда Сербии прилетает халявная двенашка от Черногории, России — от Беларуси, а Азербайджану — от Турции: просто потому что соседи! Думаю, не стоит проговаривать, насколько сильно это нивелирует саму музыку.

К чему я: Манижа на «Евровидении» — это тот случай, когда культура побеждает спорт.

Понятно, что в пользу Манижи на «Евровидении» чаще всего звучат нужные и важные аргументы об инклюзивности: вдумайтесь, Россию на конкурсе представит манифест эмансипации, спетый девушкой таджикского происхождения. Но хочется сказать еще несколько важных вещей.

Во-первых, Манижа — не мейнстрим в широком понимании этого слова: как бы ни клеилась к ее музыке приставка «поп», еще больше клеится слово sophisticated. Артистка в сотни тысяч раз более органична в ряду героев выпуска «Антирэп» в шоу «Узнать за 10 секунд» (Pompeya, «СБПЧ»), чем в ряду с Гагариной, Лазаревым и другими участниками «Евровидения» от России.

Во-вторых, Манижа — не стадионная артистка в отличие от прошлогодних Little Big: в ее паблике в «ВКонтакте» чуть больше 50 тысяч человек, в чартах ее тоже нет — оттого и самая расхожая реакция на объявление участника от России была в духе «Manizha who?».

В-третьих, ее песня «Russian Woman» эффектно оппонирует всему контенту «Евровидения» 2021 года: в то время как остальные страны в очередной раз воспроизводят музыку по привычным для конкурса формулам, Манижа женит этнику с электроникой, а горловое пение со спокен-вордом. Попробуйте послушать песню, абстрагировавшись от контекста: это трек для кураторских подборок, шоукейсов, диджей-сетов — но не для «Евровидения»!

Манижа на конкурсе — вряд ли про победу в спортивном смысле этого слова. С другой стороны, победа на «Евровидении» — вещь эфемерная: я вряд ли вспомню победителей двух- и трехлетней давности, а вот песню «Siren» эстонской группы Malcolm Lincoln помню до сих пор: если что, она в 2010 году не прошла даже в финал.

Песня Манижи — в более ценной категории, чем «двенашки» от других стран: она наверняка попадет в подборки «Редкие хорошие песни «Евровидения». Давайте честно: а не ради надежды на хорошие песни многие из нас продолжают смотреть этот конкурс? Я — точно.