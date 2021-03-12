«Обыкновенный фашизм»: Алексей Агранович о реакции россиян на участие Манижи в «Евровидении»

Новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович опубликовал в инстаграме пост, где возмутился ксенофобскими комментариями в адрес Манижи. Он заявил, что возмущения относительно того, что Россию будет представлять на «Евровидении» артистка среднеазиатского происхождения, — это и есть обыкновенный фашизм. «Афиша Daily» публикует пост режиссера без сокращений.

Я дважды был сильно удивлен за последние дни. Первый раз, когда мы узнали, что на «Евровидение» едет Манижа! Впервые выбор пал на исполнителя, чье творчество находится в современном мировом контексте. И бог с ним, с самим «Евровидением», искусственным телевизионным пузырьком, важен был выбор! Второй раз я был уже даже не удивлен, поражен, убит реакцией в сети.

Я открыл вчера страничку «Вечернего Урганта» с анонсом интервью с Манижей (прекрасного интервью, кстати) и обомлел… уважаемое государство, президент, его советники, министр культуры, министр здравоохранения, Роскомнадзор, прокуратура, предводители всех религиозных конфессий, пожалуйста, почитайте эти комментарии!

Обратите внимание на их единодушие и количество! Вы уверены, что, проводя масштабные мероприятия, снимая героические полотна про отечественную войну, про победу над фашизмом государство доносит до сознания и душ граждан суть исторического события? Суть фашизма? Как же так получается, что сегодня, в 21 веке, мы, народ-победитель, пишем подлые оскорбительные реплики в адрес талантливой девушки неславянского происхождения?

Люди возмущаются, что нашу страну будет представлять артистка среднеазиатского происхождения! Гражданка РФ, прожившая практически всю свою жизнь в России! Люди, народ, опомнитесь! Это же и есть тот самый обыкновенный фашизм! Это же стыдно, так думать, произносить это, публиковать… это и есть экстремизм! Манижа, дорогая, мы едва знакомы, но я хочу у тебя попросить прощения за эту грязь и мерзость! Поверь, что так думают не все. Далеко не все. Я верю, что большинство думает совсем иначе. Коллеги по цехам, это и мы виноваты. Надо исправлять, а то становится страшно.