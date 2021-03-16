У пользователей NFT-биржи украли произведений искусства на сотни тысяч долларов

Пользователи торговой площадки цифрового искусства Nifty Gateway сообщили о хищении токенов с их аккаунтов на сотни тысяч долларов. Об этом передает Vice.

15 марта несколько пользователей маркетплейса написали в твиттере, что они стали жертвами мошенничества на платформе. Один из них утверждает, что неизвестные получили доступ к его учетной записи и завладели его токенами на сумму более 10 тыс. долларов, а затем продали их через мессенджер Discord. Размер ущерба другого пользователя составил 150 тыс. долларов.

Во втором случае коллекционер привязал к своему счету кредитную карту для покупки NFT на 20 тыс. долларов, которой как раз-таки и воспользовались злоумышленники. Nifty Gateway давно добавила возможность покупки NFT-токена через банковскую карту.

Сама площадка заявила, что отчасти в краже денег виноваты сами пользователи, потому что не включили двухфакторную аутентификацию, и порекомендовала всем включить ее.

Один из пользователей позже добавил, что биржа помогла вернуть все украденные цифровые произведения искусства.

NFT-токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Популярность NFT-токенов стала расти в 2021 году. В феврале художник Крис Торрес продал гифку Nyan Cat за 500 тыс. долларов, в марте певица Граймс получила за свою коллекцию цифрового искусства 6 млн долларов. В том же месяце картину Бэнкси купили за 95 тыс. долларов, а потом сожгли в прямом эфире, чтобы превратить в NFT-токен.