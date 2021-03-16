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В Мьянме во время массовых протестов погибли 138 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:49

В ходе массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, погибли 138 человек. Об этом сообщило информагентство Associated Press со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Число жертв резко увеличилось в минувшие выходные. В субботу погибли 18 человек, а в воскресенье — еще 38, в том числе женщины и дети. Большинство людей пострадали в районе Хлайнг Тайер в крупнейшем городе страны Янгоне.

По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает продолжающееся насилие в отношении мирных демонстрантов и продолжающееся нарушение основных прав человека народа Мьянмы».

ООН призывает международное сообщество «объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями».

1 февраля военные Мьянмы осуществили государственный переворот, сместив с должности президента Вин Мьи и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи. Власть перешла к главнокомандующему армии Мин Аун Хлаину.

В стране ввели режим чрезвычайного положения, он будет сохраняться в течение следующего года. Новые власти потребовали заблокировать Twitter и Instagram в Мьянме, а позже закрыли доступ к Wikipedia.

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