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Власти Мьянмы приказали заблокировать Twitter и Instagram

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:23

Власти Мьянмы потребовали заблокировать доступ к социальным сетям Twitter и Instagram. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на телеком-оператора Telenor.

Блокировки, по данным экспертной группы Netblocks, начались вечером 5 февраля. Ранее в стране также начали препятствовать работе Facebook и мессенджера WhatsApp.

Это произошло после того, как в Мьянме произошел государственный переворот: неделю назад с должности был смещен президент Вин Мьин и председатель правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В стране ввели режим чрезвычайного положения, он будет сохраняться в течение следующего года. Власть в Мьянме перешла в главнокомандующему армии Мин Аун Хлаину.

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