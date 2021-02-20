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В Мьянме заблокировали онлайн-энциклопедию Wikipedia. Она не доступна ни на одном из языков

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:36

В Мьянме полностью заблокировали онлайн-энциклопедию Wikipedia. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks.

«Подтверждено: Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Wikipedia на всех языках, что является частью режима интернет-цензуры, установленного военными после переворота», — заявила организация.

По данным NetBlock, в южноазиатской стране уже практически в течение недели наблюдаются сбои в работе интернета. Кроме того, ранее в Мьянме заблокировали доступ к Twitter и Instagram.

Это произошло после того, как в Мьянме произошел государственный переворот: три недели назад с должности был смещен президент Вин Мьин и председатель правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В стране ввели режим чрезвычайного положения, он будет сохраняться в течение следующего года. Власть в Мьянме перешла в главнокомандующему армии Мин Аун Хлаину.

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ИТАР-ТАСС
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