В Мьянме заблокировали онлайн-энциклопедию Wikipedia. Она не доступна ни на одном из языков

В Мьянме полностью заблокировали онлайн-энциклопедию Wikipedia. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks.

«Подтверждено: Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Wikipedia на всех языках, что является частью режима интернет-цензуры, установленного военными после переворота», — заявила организация.

По данным NetBlock, в южноазиатской стране уже практически в течение недели наблюдаются сбои в работе интернета. Кроме того, ранее в Мьянме заблокировали доступ к Twitter и Instagram.

Это произошло после того, как в Мьянме произошел государственный переворот: три недели назад с должности был смещен президент Вин Мьин и председатель правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В стране ввели режим чрезвычайного положения, он будет сохраняться в течение следующего года. Власть в Мьянме перешла в главнокомандующему армии Мин Аун Хлаину.