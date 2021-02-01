Военные Мьянмы задержали лидеров страны и захватили власть

Вооруженные силы в Мьянме устроили государственный переворот, сместив с должности президента Вин Мьин и фактического лидера страны — госсоветника и председателя правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы переворота обвинили правительство в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Ближайший год в Мьянме будет сохраняться чрезвычайное положение.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом», — заявил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт. Он уверен, что его самого вскоре тоже задержат и назвал происходящее государственным переворотом.

В ходе военных рейдов власть перешла к главнокомандующему армии Мин Аун Хлаину. Временно исполняющим обязанности президента стал Мьин Све. Сейчас они уже берут под контроль Нейпьидо — столицу Мьянмы.