Бренд Bratz создал куклу трансгендерной модели Аарон Филип в инвалидном кресле

Бренд игрушек Bratz представил игрушечную куклу в инвалидном кресле по образу трансгендерной модели и художницы Аарон Филип. Игрушка входит в часть специальной коллекции, приуроченной к Международному женскому дню.

Аарон Филип — первая темнокожая трансгендерная модель с инвалидностью. Ранее она появлялась в рекламе бьюти-сети Sephora и Moschino, клипе Майли Сайрус «Mother’s Daughter» и на обложке журнала Paper. C 2018 года ее представляет агентство Elite Model Management New York.

Ранее бренд продемонстрировал куклу из той же коллекции, посвященную трансгендерной певице Sophie, которая погибла в январе в результате несчастного случая в Афинах. Игрушка повторяет образ с обложки ее дебютного альбома «Oil of Every Pearl’s Un-Insides».