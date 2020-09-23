Трансгендерная модель с ДЦП стала лицом рекламной кампании Moschino

На черно-белом снимке для Moschino, сделанном дуэтом фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), Филип сидит на инвалидном кресле в одежде коллекции сезона осень-зима 2020. Модель одета в широкую юбку в стиле Марии-Антуанетты, серую худи, кожаную куртку и ботфорты на шнуровке.

«Моя цель — сделать нормой присутствие людей с ограниченными возможностями, которые являются трансгендерами, в публичном пространстве и в индустрии моды. Не знаю, что сказать, я просто безумно благодарю и люблю всех, кто причастен к этому, всем сердцем», — написала Филип в своем инстаграме.

В России общество, к сожалению, пока не относится так же спокойно к трансгендерам. В 2017 году, например, «Афиша Daily» рассказывала о трансгендерах, которые были вынуждены покинуть страну, в 2018-м — историю сменившей пол россиянки, которой также пришлось бежать из России. В апреле на обложке российского Tatler впервые напечатали трансгендерную героиню — Наташу Максимову, после чего в магазинах журнал поставили обложкой к стене.