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Британская диджей и продюсер Sophie умерла в результате несчастного случая

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Диджей и продюсер экспериментальной электронной музыки Sophie умерла в возрасте 34 лет. Как пишет NME со ссылкой на пресс-службу музыканта, причиной стал «внезапный инцидент».

Это произошло в 4 утра в Афинах, где артистка в последнее время проживала. Подробности случившегося не раскрываются.

Sophie называют пионером «нового звука» и одним из самых влиятельных артистов последнего десятилетия. Ее первый сингл — «Nothing More to Say» — появился в феврале 2013 года. Незадолго после артистка выпустила «Bipp»/«Elle», который Pitchfork включил в список лучших треков 2010–2014 годов.

В 2017-м Sophie представила песню «It’s Okay to Cry», в клипе на которую совершила каминг-аут как трансгендреная женщина. Композиция попала на ее единственный сольный альбом «Oil of Every Pearl’s Un-Insides» 2018 года, который был номинирован на «Грэмми».

Кроме сольного творчества, музыкант сотрудничала с Мадонной, Никки Минаж и Кендриком Ламаром. В Россию Sophie приезжала на фестиваль «Боль» в 2019 году.

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