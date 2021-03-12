Twitter планирует к апрелю сделать доступным для всех пользователей свой сервис голосовых чатов Spaces. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.
Соцсеть опубликовала видеоролик с презентацией Spaces. Судя по нему, сервис, визуально и функционально напоминающий Clubhouse, будет встроен в Twitter. Так же как и у конкурента, пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам и запускать свои, ограничивая круг лиц, которые могут в них участвовать.
В разработке Spaces участвуют в том числе специалисты из команды приложения для подкастов Breaker, которое в начале года купил Twitter. После приобретения Breaker перестал функционировать.
Spaces начали тестировать в декабре, а в феврале он стал доступен в экспериментальном режиме для 1000 пользователей.
Голосовая соцсеть Clubhouse набрала популярность в начале 2021 года — к ней присоединилось немало знаменитостей, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, Джареда Лето, Опры Уинфри, Вирджила Абло, Эштона Катчера и Дрейка. После этого аналог Clubhouse запустил создатель Badoo Андрей Андреев, а в Instagram появилась функция Live Rooms, которая позволяет создавать «комнаты» для прямых эфиров. СМИ писали, что подобный сервис также разрабатывает Facebook.