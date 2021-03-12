Twitter планирует к апрелю сделать доступным для всех пользователей свой сервис голосовых чатов Spaces. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

Соцсеть опубликовала видеоролик с презентацией Spaces. Судя по нему, сервис, визуально и функционально напоминающий Clubhouse, будет встроен в Twitter. Так же как и у конкурента, пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам и запускать свои, ограничивая круг лиц, которые могут в них участвовать.