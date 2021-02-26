Создатель Badoo Андрей Андреев запускает аналог Clubhouse в России

Миллиардер Андрей Андреев, известный как создатель сети для знакомств Badoo, запускает в России сервис проведения эфиров для прослушивания Stereo, который называют аналогом Clubhouse. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Андреев рассказал, что работа над Stereo началась в декабре 2019 года, и на нее ушло более шести месяцев. Летом 2020 года сервис запустили в Лос-Анджелесе, и первыми его пользователями стали местные комики. После этого он начал работать в Великобритании и Европе.

По функционалу Stereo похож на Clubhouse. Он позволяет проводить эфиры в реальном времени, но в отличие от Clubhouse они могут быть в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей. Миллиардер заявил, что сейчас у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android. Аудитория приложения ежедневно растет на более чем 50 тыс. человек.

«Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем‑то, и кого‑то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал Андреев.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение. Ограничения связаны с тем, что приложение пока находится на этапе тестирования.

Ранее стало известно, что представители соцсети нашли специалиста, который займется разработкой версии приложения на Android. Им станет Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google