Twitter купила приложение для подкастов Breaker. На его основе разработают новый проект для общения

Социальная сеть Twitter купила приложение для размещения подкастов Breaker. Об этом стало известно из блога Breaker.

Команда проекта присоединится к специалистам Twitter и займется разработкой Twitter Spaces — виртуальных комнат для голосового общения. Breaker перестанет работать 15 января 2021 года.

«Мы по-настоящему увлечены аудиокоммуникацией и вдохновляемся тем, как Twitter помогает людям общаться друг с другом по всему миру. Мы впечатлены предпринимательским духом Twitter и с энтузиазмом относимся к новым проектам, которые создает команда», — сказал создатель Breaker Эрик Берлин.

Twitter начала тестировать голосовые чаты Twitter Space в декабре. По словам создателей, общение в виртуальных комнатах должно быть похоже «на хорошо организованный званый ужин».