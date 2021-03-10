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Артем Дзюба вернется в сборную России

Семён Гудошников
Сегодня в 21:00

Артема Дзюбу вызовут на мартовские матчи сборной России по футболу. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью изданию «Рейтинг букмекеров». Он отметил, что Дзюбе вернут капитанскую повязку.

В марте национальная сборная проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу. 24 числа команда сыграет с Мальтой, 27-го — со Словенией, 30-го — со Словакией.

Артема Дзюбу отстранили от матчей в составе сборной в ноябре прошлого года. Это произошло после утечки интимного видео, на котором футболист мастурбирует. Черчесов объяснял, что ситуация «не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения», но команда должна готовиться к матчам «в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи».

Дзюбу поддержали пилоты «Победы», пролетевшие по траектории, похожей на пенис. Из‑за этого генеральный директор авиакомпании получил строгий выговор, а его заместитель был уволен.

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