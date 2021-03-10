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Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:56

С 10 марта скорость работы Twitter на территории России замедляется, заявили в Роскомнадзоре. Причина — соцсеть не удаляет противоправный контент.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса „согласно регламенту“. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в заявлении ведомства.

Если платформа продолжит игнорировать требования российского закона, Роскомнадзор может заблокировать ее на территории России.

По данным ведомства, Twitter не удаляет запрещенный контент с 2017 года. За это время РКН направил соцсети более 28 тыс. требований, однако она так и не удалила 3168 материалов с противоправной информацией.

С 1 февраля соцсети в России должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

В начале марта Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении соответствующего закона и заявил, что подаст на соцсеть в суд.

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