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Роскомнадзор: Twitter злостно нарушает законодательство

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:55

Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным службы, с 2017 года соцсеть не удалила 2862 материала, в которых содержится запрещенная информация о способах совершения самоубийства и с призывами к ним, о методах изготовления и использования наркотиков. За это, согласно статье 13.41 КоАП РФ, сайту грозит штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастет до 20% от годовой выручки компании.

«В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал объяснить причины удаления 100 профилей в твиттере. Речь идет об аккаунтах, 69 из которых были заблокированы из‑за «ведения пророссийской пропаганды» и «ослабления веры в стабильность и надежность НАТО». Еще 31 учетная запись, по мнению администрации Twitter, писала посты, «направленные против США и ЕС».

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