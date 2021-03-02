Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор намерен привлечь Twitter к административной ответственности за то, что соцсеть на протяжении нескольких лет игнорирует требование удалить материалы, содержащие запрещенную в России информацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Компании согласно статье 13.41 КоАП РФ, грозит штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастет до 20% от годовой выручки компании.

1 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства. По данным ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила 2862 материала, в которых содержится запрещенная информация о способах совершения самоубийства и с призывами к нему, о методах изготовления и использования наркотиков. В общей сложности служба направила 28 тыс. требований об удалении материалов.