Российские власти обязали соцсети блокировать информацию о несогласованных митингах

С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону об информации, которые обязывают соцсети мониторить и блокировать противоправный контент. Новые правила распространяются на платформы с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей.
Площадкам теперь необходимо, в частности, искать и ограничивать доступ к призывам к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Кроме того, под незаконной информацией понимаются:
- Порно с несовершеннолетними;
- Склонение детей к опасным для жизни действиям;
- Способы изготовления наркотиков;
- Способы самоубийства и призывы к нему;
- Реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
- Информация, которая в неприличной форме выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России.
Соцсети также обязаны «не допускать», чтобы в них появлялась следующая информация:
- Сведения, составляющие государственную тайну;
- Призывы к терроризму и оправдание его;
- Экстремистские материалы;
- Пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости;
- Нецензурная брань и дискриминационные высказывания.
Наказания, для тех, кто не будет выполнять правила, не предусмотрено. Авторы закона рассчитывали, что соцсети станут добровольно выполнять эти требования. Один из создателей документа — единоросс Сергей Боярский — отмечал, что инициатива не направлена на полный запрет мата в соцсетях.