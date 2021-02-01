Российские власти обязали соцсети блокировать информацию о несогласованных митингах

С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону об информации, которые обязывают соцсети мониторить и блокировать противоправный контент. Новые правила распространяются на платформы с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей.

Площадкам теперь необходимо, в частности, искать и ограничивать доступ к призывам к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Кроме того, под незаконной информацией понимаются:

Порно с несовершеннолетними;

Склонение детей к опасным для жизни действиям;

Способы изготовления наркотиков;

Способы самоубийства и призывы к нему;

Реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

Информация, которая в неприличной форме выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России.

Соцсети также обязаны «не допускать», чтобы в них появлялась следующая информация:

Сведения, составляющие государственную тайну;

Призывы к терроризму и оправдание его;

Экстремистские материалы;

Пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости;

Нецензурная брань и дискриминационные высказывания.

Наказания, для тех, кто не будет выполнять правила, не предусмотрено. Авторы закона рассчитывали, что соцсети станут добровольно выполнять эти требования. Один из создателей документа — единоросс Сергей Боярский — отмечал, что инициатива не направлена на полный запрет мата в соцсетях.