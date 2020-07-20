Клип Little Big «Uno» побил рекорд по количеству просмотров за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big «Uno» стал самым просматриваемым видео за историю «Евровидения». На это обратил внимание Институт музыкальных инициатив.
С момента публикации в марте видео Little Big набрало 134 млн просмотров. У прошлого рекордсмена — клипа «Toy» победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Нетты — на 1 млн просмотров меньше.
Little Big должны были выступить на «Евровидении» в этом году, но из‑за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год. В 2021-м Little Big, как и все остальные участники, выступят на конкурсе, но уже с другой песней.