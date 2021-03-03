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СМИ: на Евровидении-2021 Россию могут представить Моргенштерн или Niletto

Семён Гудошников
Сегодня в 22:00

Рэпер Моргенштерн и автор песни «Любимка» Niletto могут стать участниками Евровидения-2021 от России. Кроме них в списке возможных кандидатов Егор Крид, дуэт #2маши и Therr Maitz. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на свой источник.

По его словам, Первый канал решил провести новый российский отбор, однако состав его участников составили заранее на закрытом обсуждении. Зрителям останется отдать голос за предложенного Первым каналом кандидата. До этого предполагалось, что в 2021 году Россию представит Little Big с новой композицией.

Несмотря на то что в последнем отборе на несостоявшееся Евровидение-2020 победила группа Little Big с песней «Uno», шансы на ее участие невелики, но все-таки остаются. В издании объясняют это тем, что за последнее время группа не выпустила ни одного «достойного музыкального материала». За исполнителей вступилась Яна Рудковская, которая раскритиковала решение Первого канала провести отбор заново.

Голосование за представителя российской делегации на конкурсе пройдет 8 марта в эфире Первого канала. Само Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в традиционном формате.

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