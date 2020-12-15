Манижа стала послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев

Певица Манижа стала первым в России послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Агентства.

Музыкант получила почетный титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения — в 1994 году семье Манижи пришлось бежать из Душанбе из‑за гражданской войны в Таджикистане.

По мнению УВКБ ООН, благодаря истории своей семьи певица лучше понимает положение подопечных Агентства и может воодушевлять их своим примером. Манижа сотрудничает с организацией с 2019 года.

«Назначение российского посла свидетельствует о значимости для Агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения и достижению приоритетных направлений деятельности ООН в общемировом масштабе», — заявил глава Представительства УВКБ ООН в России Ванн Нупек.

Ранее послами доброй воли УВКБ ООН уже становились американские актрисы Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт, а также актер и продюсер Бен Стиллер и писатель Халед Хоссейни.

«Я обещаю использовать свой голос, чтобы помочь нуждающимся и рассказать о положении беженцев и людей без гражданства. Меня вдохновляет стойкость этих людей, их смелость и сила воли», — сказала Манижа.

По словам певицы, беженцы — это «братья и сестры, которые могут внести свой вклад в общество благодаря своим талантам и навыкам». Чтобы это случилось, артистка намерена поддерживать людей, столкнувшихся с неопределенностью, и привлекать внимание к их проблемам.