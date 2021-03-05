Face попадает в психиатрическую больницу в клипе «Плачу»

Face выпустил клип на трек «Плачу» со своего нового мини-альбома «Жизнь удалась». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике рэпер предстает в образе душевнобольного, который желает выбраться из психиатрической клиники. И в конце ему это все-таки удается — ну или почти.