Face попадает в психиатрическую больницу в клипе «Плачу»

Face выпустил клип на трек «Плачу» со своего нового мини-альбома «Жизнь удалась». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике рэпер предстает в образе душевнобольного, который желает выбраться из психиатрической клиники. И в конце ему это все-таки удается — ну или почти.
Face представил EP «Жизнь удалась» 26 февраля. Этот альбом стал первым релизом рэпера с октября 2019 года. Он передает беззаботность и радость лирического героя — в основном от приобретения новых вещей и удачных отношений.
Одна из песен пластинки — «Рэйман» — вышла ранее в виде сингла (тут можно посмотреть клип на нее). В октябре прошлого года Face поделился клипом на песню «Просто», снятым в родной для рэпера Уфе.