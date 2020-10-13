Face и его дедушка в клипе на трек «Просто»

Клип снимали в Уфе — родном городе рэпера. Face читает на фоне городских пейзажей в окружении местных парней, также в видео появляется дедушка музыканта (1,45).

В январе Face выпустил подробную видеоинструкцию правильной передачи посылок в СИЗО. В июне музыкант выбыл из списка самых успешных российских звезд моложе 40 лет по версии журнала Forbes. За год ему не удалось заработать больше 1 млн долларов. А в сентябре Роспотребнадзор запретил текст песни рэпера «Суицид».

Последний на сегодняшний день альбом Face «12» вышел год назад. В нем рэпер вновь вернулся к остросоциальной повестке, которая впервые стала доминирующей на пластинке «Пути неисповедимы» 2018 года.