Face вернулся с новым мини-альбомом «Жизнь удалась»

Рэпер Face поделился новым EP «Жизнь удалась» — это его первый альбом с октября 2019 года, когда свет увидел «12». В отличие от последнего, мрачного по настрою, новая пластинка передает беззаботность и радость лирического героя — в основном, от приобретения новых вещей (кроссовок, штанов, айфона) и удачных отношений.

В феврале рэпер заявил, что выпустит в этом году сразу два альбома. Видимо, «Жизнь удалась» можно считать одним из них.

Одна из песен пластинки — «Рейман» — вышла ранее в виде сингла (тут можно посмотреть клип на нее). В октябре прошлого года Face поделился клипом на песню «Просто», снятым в родной для рэпера Уфе.