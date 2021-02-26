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Face вернулся с новым мини-альбомом «Жизнь удалась»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:54

Рэпер Face поделился новым EP «Жизнь удалась» — это его первый альбом с октября 2019 года, когда свет увидел «12». В отличие от последнего, мрачного по настрою, новая пластинка передает беззаботность и радость лирического героя — в основном, от приобретения новых вещей (кроссовок, штанов, айфона) и удачных отношений.

Послушать «Жизнь удалась» можно на большинстве популярных музыкальных платформ.

В феврале рэпер заявил, что выпустит в этом году сразу два альбома. Видимо, «Жизнь удалась» можно считать одним из них.

Одна из песен пластинки — «Рейман» — вышла ранее в виде сингла (тут можно посмотреть клип на нее). В октябре прошлого года Face поделился клипом на песню «Просто», снятым в родной для рэпера Уфе.

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