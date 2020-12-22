Face без татуировок на лице в клипе на трек «Рэйман»

Face выпустил клип на трек «Рэйман». Вероятно, песня войдет в альбом рэпера «Искренний», который будет представлен в следующем году.
В видео музыкант появляется без татуировок на лице, зато в костюме и с личной охраной. Под роликом на ютьюбе он написал, что свел татуировки.
В октябре Face опубликовал клип на песню «Просто». Ролик снимали в Уфе — родном городе рэпера.
Последний на сегодняшний день альбом Face «12» вышел год назад. В нем рэпер вновь вернулся к остросоциальной повестке, которая впервые стала доминирующей на пластинке «Пути неисповедимы» 2018 года.