Face без татуировок на лице в клипе на трек «Рэйман»

Face выпустил клип на трек «Рэйман». Вероятно, песня войдет в альбом рэпера «Искренний», который будет представлен в следующем году.

В видео музыкант появляется без татуировок на лице, зато в костюме и с личной охраной. Под роликом на ютьюбе он написал, что свел татуировки.