Фонд Льва Пономарева «В защиту прав заключенных» исключили из списка иноагентов

Минюст исключил фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО — иностранных агентов. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на главу организации Льва Пономарева, который сам признан в России иноагентом.

Почему Минюст принял такое решение, правозащитник не знает. «Я ничего не понимаю. Мы зашли на сайт, и там такая информация. Вполне возможно, что это какая‑то ошибка. Каждый на сайте может проверить, на сайте это висит. Что это означает — хоть убей, не знаем», — поделился Пономарев.

На сайте министерства говорится, что фонд исключили из реестра «по решению суда на основании ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц“, статья 26».

В феврале Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки, а Минюст решил создать третий список иностранных агентов — для незарегистрированных общественных организаций. До этого в России было два подобных списка — для зарегистрированных НКО, а также для средств массовой информации. Во второй также входит реестр физических лиц — иноагентов.