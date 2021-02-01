Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта в рамках «санитарного дела»

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта. Такую меру пресечения избрал ей Басманный суд Москвы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, пишет «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда.
Киру Ярмыш задержали 30 января в спецприемнике, где она отбывала 9 суток за призывы к участию в несогласованном митинге.
Ранее фигурантами «санитарного дела» стали сотрудница ФБК Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 29 января Тверской суд Москвы также отправил их под домашний арест.
Фигурантов будут судить по статье 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Максимальное наказание по ней — до семи лет тюрьмы, если нарушение повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. Если жертв не было, наказание — до двух лет ограничения или лишения свободы. Домашний арест — самая строгая мера пресечения, предусмотренная данной статьей.