Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта в рамках «санитарного дела»

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта. Такую меру пресечения избрал ей Басманный суд Москвы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, пишет «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Киру Ярмыш задержали 30 января в спецприемнике, где она отбывала 9 суток за призывы к участию в несогласованном митинге.