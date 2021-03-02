Евросоюз и США ввели санкции против России в ответ на арест Навального

Евросоюз ввел санкции против руководителей ряда силовых ведомств России в ответ на уголовное преследование Алексея Навального. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников.

Европейские активы попавших под санкции чиновников будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд на территорию ЕС.

Следом за Евросоюзом санкции против России ввели и США. В американский список вошли семь высокопоставленных чиновников, а также 14 организаций. Из них 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также российский государственный исследовательский институт.

«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)», — заявили в американской администрации.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН — ведомство утверждало, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока. 2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После обжалования решения в Мосгорсуде он должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.