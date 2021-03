Лана Дель Рей выпустила тизер к синглу «White Dress» из предстоящего альбома

Во втором ролике исполнительница дала короткое интервью. «Я не знаю, к чему я стремлюсь, но я действительно надеюсь, что однажды смогу поработать с кем‑то, кто действительно знает, как снимать видео, например с Джоном Уотерсом или Дэвидом Линчем».

«Chemtrails Over the Country Club» — новый альбом Ланы Дель Рей, который должен выйти 19 марта. Девушка выпустила уже два сингла с пластинки: романтическую балладу «Let Me Love You Like a Woman» и заглавный трек «Chemtrails Over the Country Club», к которому уже вышел клип с красным ретромерседесом и Дель Рей, которая превращается в оборотня.

Ранее Лану Дель Рей обвинили в расизме из‑за обложки пластинки «Chemtrails Over the Country Club». На ней певица запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.