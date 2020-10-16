«Let Me Love You Like a Woman»: послушайте новую песню Ланы Дель Рей

Трек войдет в предстоящий студийный альбом «Chemtrails Over the Country Club», рассказала днем ранее певица в своем Twitter.

Когда именно выйдет «Chemtrails Over the Country Club» — пока точно неизвестно. На недавнем мероприятии в книжном магазине Barnes and Noble в Лос-Анджелесе — куда Лана Дель Рей пришла в сияющей сетчатой маске, вызвав тем самым волну критики в свой адрес, — она назвала ориентировочные даты релиза: 10 декабря 2020 года или 7 января 2021-го.

Ранее Лана Дель Рей представила аудиоверсию своего поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass». Музыку для него написал продюсер Джек Антонофф, который работал с певицей над ее альбомом «Norman Fucking Rockwell». Он же участвует в создании ее новой пластинки.