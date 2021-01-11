Лану Дель Рей обвинили в дискриминации цветных людей из‑за обложки ее нового альбома

На обложке Лана запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.

Певица подчеркнула, что у нее есть друзья из разных стран мира, а некоторые ее бойфренды были рэперами.

«Мы все — прекрасная смесь всего. Некоторые более, чем другие, и это заметно, и отмечается во всем, что я делаю. За 11 лет работы я всегда была чрезвычайно инклюзивной, даже не стремясь таковой быть», — написала Дель Рей.

Из‑за этого Дель Рей пришлось объясняться перед поклонниками. «Это не было намеренно, здесь мои лучшие друзья, раз уж вы спрашиваете», — пояснила артистка. Также она отметила, что на фото все же есть цветные люди: ее подруги Валери, Алекс, Дакота и Татьяна, имеющие мексиканские корни.

«Прежде чем вы снова сделаете комментарии по поводу проблемы цветных людей: я не тот, кто штурмует столицу, я буквально меняю мир, выкладывая свою жизнь, мысли и любовь на стол 24 часа 7 дней в неделю. Уважайте это», — добавила Дель Рей.

Впрочем, поклонников не успокоили слова певицы. Они посчитали, что та сосредоточилась на своей фигуре и «хрупкости белых», вместо того чтобы принять критику и обсудить проблему разнообразия.

«Я знаю, что она не расистка и не сторонница Трампа, но она так невежественна и становится жестокой, когда цветные люди критикуют ее, вместо того чтобы послушать их. Это так раздражает», — заявил один из подписчиков.

В мае 2020 года Лана Дель Рей уже была вынуждена защищаться от обвинений в расизме после того, как оставила противоречивые комментарии о темнокожих артистках, в том числе о Карди Би, Ариане Гранде, Бейонсе и Ники Минаж.

Тогда Дель Рей пожаловалась, что ее осуждают за песни о том, как быть чувственной, сильной и самодостаточной женщиной, делающей то, что она хочет, — но подобных комментариев не получают другие артистки с треками, посвященными сексуальности.

Также в прошлом году Дель Рей критиковали за маску COVID-отрицателя. Впрочем, позднее в инстаграме певицы появились фото и с нормальными защитными масками.

А свою толерантность к цветным людям музыкант подтвердила в ходе благотворительной акции: в ноябре Дель Рей перечислила аванс за свою книгу «Violet Bent Backwards over the Grass» в пользу фонда, помогающего индейскому народу навахо.