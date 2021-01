Лана Дель Рей превращается в оборотня в клипе «Chemtrails Over the Country Club»

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню «Chemtrails Over the Country Club». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Chemtrails Over the Country Club» — второй и заглавный сингл с нового альбома Ланы Дель Рей, выход которого намечен на 19 марта. В октябре у нее вышел сингл «Let Me Love You Like a Woman».

Ранее Лану Дель Рей обвинили в дискриминации цветных людей из‑за обложки ее будущего полноформатника. На ней певица запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.