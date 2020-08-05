Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни в интервью журналу GQ раскрыл причину распада легендарного коллектива.

По его словам, группа распалась из‑за «семейной ссоры». «Мне кажется, что когда распались The Beatles, было неверное мнение, что мы так или иначе ненавидели друг друга. Сейчас я понимаю: мы были семьей, мы были бандой, а семьям свойственно ругаться. В семьях случаются споры. И некоторые хотят делать одно, некоторые — другое», — сказал Маккартни.

Музыкант отметил, что был вынужден судиться с The Beatles, чтобы защитить музыку группы и выпустить переиздания их песен. Иначе авторские права на них оказались бы у Аллена Кляйна, менеджера коллектива в конце 60-х. Артист сообщил, что это решение далось ему нелегко, и он винил себя в распаде группы.

Пол Маккартни неоднократно судился за авторские права на песни The Beatles. В 2017 году он подал в суд на музыкальное подразделение Sony, требуя признать, что именно ему принадлежат песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном между 1962 и 1971 годом.