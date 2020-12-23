Пол Маккартни показал жизнь на ферме в клипе «When Winter Comes»

Клип вышел в поддержку нового альбома Пола Маккартни «McCartney III», релиз которого состоялся 18 декабря. Именно с песни «Winter Bird/When Winter Comes» эта пластинка и берет свое начало.

«На самом деле все началось с этого трека. Я сочинял музыку для короткометражного анимационного фильма «When Winter Comes». Какое‑то время назад я записал песню «Calico Skies», над которой поработал Джордж Мартин. И пока я был в студии, я подумал, что у меня есть еще одна только что написанная песня — тогда я записал «When Winter Comes». Это идеалистический рассказ о жизни хиппи на ферме: о том, как сажать деревья, налаживать отношения и вести хорошую жизнь, которая мне нравится. Я люблю природу, и я был бы не против «спуститься вниз» и запачкать руки», — рассказал музыкант.

Маккартни записал пластинку в одиночку, запершись в домашней студии в Сассексе, где проводил с семьей локдаун. «McCartney III» — символическое продолжение альбомов, созданных экс-битлом в одиночку. В 1970 году он выпустил дебютный «McCartney», записанный в своем доме в Лондоне. В 1980-м, после распада его группы Wings, артист представил «McCartney II», над которым самостоятельно работал на ферме в Шотландии. Всего за свою сольную карьеру Маккартни успел выпустить 18 пластинок.