перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна 14:12
markusspiske/Unsplash «Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых
«Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых 13:44
Пол Маккартни выпустил новый альбом 13:11
Концертную площадку в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения на концерте Zivert 12:59
Нуми Рапас сыграет Гамлета в новом фильме Али Аббаси 12:12
«Карантин», «пропуск» и «конституция»: «Яндекс» назвал сразу три слова 2020 года 12:06
Навальный/YouTube Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального
Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального 11:34
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса 11:12
«Kari»: послушайте новый сингл Big Baby Tape 11:05
Ресторатор выпустил альбом «Последний» 10:59
Приквел «Игры престолов» и воссоединение «Друзей»: HBO Max выпустил тизер будущих проектов 10:32
kevinjoel90/Twitter В Париже арестован модельный агент, подозреваемый в изнасилованиях и причастности к делу Эпштейна
В Париже арестован модельный агент, подозреваемый в изнасилованиях и причастности к делу Эпштейна 10:00
МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве 9:56
Sony убрала игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. Те, кто уже купил ее, смогут вернуть деньги 9:23
Масло Черного Тмина выпустил EP «Harith» 9:00
Умер Джереми Баллоч. Он был первым исполнителем роли Боба Фетта в «Звездных войнах» 4:05
mc_maxim/Twitter Cream Soda, «Пошлая Молли», Feduk и ЛСП выступят на первом онлайн-фестивале МТС LIVE XR
Cream Soda, «Пошлая Молли», Feduk и ЛСП выступят на первом онлайн-фестивале МТС LIVE XR 3:20
Capella Space опубликовала первые снимки со спутника, видящего сквозь стены 2:40
Ассоциация «Благополучие животных» запустила благотворительную акцию #тычевонаделал 1:46
Hulu выпустит телешоу, основанное на подкасте «Wind of Change» 0:34
Отключить рекламу

Пол Маккартни выпустил новый альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 13:11

Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III». В него вошли 11 песен, послушать его можно на всех стриминговых сервисах.

Музыкант записал пластинку в одиночку, запершись на домашней студии в Сассексе, где проводил с семьей локдаун. Сперва Маккартни закончил неизданный трек 1990-х годов «When Winter Comes», а потом задался вопросом, чем заняться дальше? И решил припомнить песни, над которым долгое время работал, но так и не завершил.

«Каждый день я начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои — это было очень весело. Речь шла о создании музыки для себя. <…> Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом», — признавался Маккартни.

На сингл «Find My Way» музыкант выпустил клип, также записанный в его домашней студии. Режиссером ролика выступил Роман Коппола, номинант на «Оскар» и сын Фрэнсиса Форда Копполы.

«McCartney III» — символическое продолжение альбомов, созданных экс-битлом в одиночку. В 1970 году он выпустил дебютный «McCartney», записанный в своем доме в Лондоне. В 1980-м, после распада его группы Wings, артист представил «McCartney II», над которым самостоятельно работал на ферме в Шотландии. Всего за свою сольную карьеру Маккартни успел выпустить 18 пластинок.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой

Другие материалы по темам

Люди
Пол Маккартни
Роман Коппола
Фрэнсис Форд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить