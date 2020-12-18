Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III». В него вошли 11 песен, послушать его можно на всех стриминговых сервисах.
Музыкант записал пластинку в одиночку, запершись на домашней студии в Сассексе, где проводил с семьей локдаун. Сперва Маккартни закончил неизданный трек 1990-х годов «When Winter Comes», а потом задался вопросом, чем заняться дальше? И решил припомнить песни, над которым долгое время работал, но так и не завершил.
«Каждый день я начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои — это было очень весело. Речь шла о создании музыки для себя. <…> Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом», — признавался Маккартни.
На сингл «Find My Way» музыкант выпустил клип, также записанный в его домашней студии. Режиссером ролика выступил Роман Коппола, номинант на «Оскар» и сын Фрэнсиса Форда Копполы.
«McCartney III» — символическое продолжение альбомов, созданных экс-битлом в одиночку. В 1970 году он выпустил дебютный «McCartney», записанный в своем доме в Лондоне. В 1980-м, после распада его группы Wings, артист представил «McCartney II», над которым самостоятельно работал на ферме в Шотландии. Всего за свою сольную карьеру Маккартни успел выпустить 18 пластинок.