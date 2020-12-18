Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III». В него вошли 11 песен, послушать его можно на всех стриминговых сервисах.

Музыкант записал пластинку в одиночку, запершись на домашней студии в Сассексе, где проводил с семьей локдаун. Сперва Маккартни закончил неизданный трек 1990-х годов «When Winter Comes», а потом задался вопросом, чем заняться дальше? И решил припомнить песни, над которым долгое время работал, но так и не завершил.

«Каждый день я начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои — это было очень весело. Речь шла о создании музыки для себя. <…> Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом», — признавался Маккартни.