Netflix готовит документалку о Бритни Спирс. Она выйдет в ответ на проект от Hulu

Netflix собирается выпустить документальный фильм о Бритни Спирс в ответ на ленту Hulu и The New York Times. Об этом сообщает Bloomberg.

Над картиной работает номинантка премии «Эмми» Эрин Ли Карр, которая специализируется на документальных проектах об уголовном правосудии, правах женщин и интернете. Название и дата выхода фильма пока неизвестны.

5 февраля состоялась премьера документального фильма «Framing Britney Spears» от Hulu, рассказывающего об отношениях Спирс с отцом, который выполняет роль ее опекуна из‑за опасений по поводу психического здоровья поп-звезды. В ноябре прошлого года артистка проиграла суд по лишению родителя статуса ее опекуна.

Поклонники Бритни Спирс сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял на первый взгляд безобидный тикток, который певица опубликовала в июле. В нем Бритни танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под предыдущим постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.