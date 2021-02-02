Netflix снимет сериал о еже Сонике. Шоу должно выйти в 2022 году

Стриминговый сервис Netflix займется производством мультсериала о еже Сонике из серии видеоигр, созданных компанией Sega. Об этом сообщает Deadline.

Шоу, получившее название «Sonic Prime», будет ориентировано на зрителей от шести до одиннадцати лет. Платформа уже заказала сценарии для 24 эпизодов. По заявлениям представителей компании, это будет динамичное приключение от том, как судьба мультивселенной «оказалась в перчатках» Соника. Вместе с тем проект расскажет историю «самопознания и искупления» главного героя.

Шоураннером выступит компания Man of Action Entertainment. За анимацию будет отвечать студия WildBrain в Ванкувере, которая вместе с Sega также займется продвижением проекта.

В прошлом году на больших экранах вышла картина «Соник в кино». Изначально премьера должна была состояться в 2019 году, но ее отложили, чтобы переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на создателей после выхода трейлера.