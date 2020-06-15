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На Навального завели уголовное дело о клевете

Семён Гудошников
Сегодня в 18:28

На Алексея Навального завели уголовное дело о клевете, сообщил Следственный комитет. Причиной стало высказывание политика о ролике в поддержку поправок в Конституцию, в котором снялся ветеран Великой Отечественной Игнат Артеменко.

© Скриншот твиттера Навального

2 июня Навальный разместил в своих соцсетях этот видеоролик с собственным комментарием, который, по мнению следствия, содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный в комментарии.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — рассказали в Главке.

Дело завели по второй части статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ, наказание по ней — штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у родственников чиновницы недвижимость на сумму в 720 млн. рублей.

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