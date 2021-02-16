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Прокурор потребовала назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана

Семён Гудошников
Сегодня в 13:36

Прокурор Екатерина Фролова потребовала назначить Алексею Навальному штраф в размере 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на своего корреспондента.

Защита оппозиционера попросила вынести оправдательный приговор и закрыть уголовное дело. Адвокат Вадим Кобзев отметил, что нет никакого значения, является ли потерпевший ветераном, хотя в материалах дела постоянно подчеркивается, что он ветеран.

Другой адвокат политика — Ольга Михайлова — заявила, что в словах Навального о ролике RT нет распространения порочащих сведений, а только оценочные суждения. Это, напомнила защитница, подтвердила и экспертиза, проведенная по инициативе СК.

Прокурор в свою очередь предложила выделить в отдельное производство материалы дела, которые связаны с высказываниями Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего во время процесса. Гособвинитель посчитала их оскорбительными.

Мировой судья Вера Акимова назвала это ходатайство преждевременным. Она сказала, что примет решение по этому вопросу при вынесении постановления по уголовному делу.

Приговор политику так и не вынесли. Судья решила вновь перенести заседание (уже в третий раз) — на 14.00 20 февраля. В этот же день в 10.00 состоится еще одно заседание с участием Навального. В Мосгорсуде рассмотрят апелляцию политика на решение Симоновского суда, который заменил условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный.

Дело Навального о клевете на ветерана прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что «оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя».

В июне телеканал RT опубликовал ролик в поддержку поправок к Конституции (сейчас у него 46 тыс. дизлайков при 2600 лайках). В видео снялся в том числе ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный разместил ролик в твиттере с собственным комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

На оппозиционера завели уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК («Клевета»). По мнению следствия, комментарий Навального содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана», а выложив его в сеть, политик «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». Наказание по статье — штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

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