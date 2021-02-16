Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Защита Дмитриева требовала отменить решение Верховного суда Карелии, согласно которому историку ужесточили наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы. Судьи не стали менять это решение.

Верховный суд Карелии рассматривал дело Дмитриева 29 сентября прошлого года, после чего ужесточил ему наказание. В июле его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Его также обвиняли по статьям о порнографии и о хранении оружия, но по ним суд первой инстанции оправдал историка, и дело отправили на пересмотр. Заседание проходило в закрытом режиме. По прошлому решению суда Юрий Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев это решение отменили, и следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, по мнению близких историка, и стало причиной его уголовного преследования. В конце 1990-х Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

С начала судебного процесса над Юрием Дмитриевым его поддерживает множество людей: в мае прошлого года открытое письмо подписали более 150 российских деятелей культуры и науки, среди которых писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн и режиссер Андрей Звягинцев. В июне это сделали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.