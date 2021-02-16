Megan Thee Stallion опубликовала видео на песню «Southside Forever Freestyle»

Певица Megan Thee Stallion выпустила новый трек «Southside Forever Freestyle» и опубликовала клип на него. Ролик появился на ютьюб-канале артистки в ее 26-й день рождения.

В песне рэп-дива отдает дань своему родному городу Хьюстону, заявляет, что она «самая крутая» в нем, рассказывает, что помогает ей двигаться к успеху, и называет себя Тиной Сноу — старым псевдонимом, который она использовала в 2018–2019 годах для описания своего «более грубого» альтер-эго.