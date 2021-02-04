Megan Thee Stallion и DaBaby разносят магазин игрушек в клипе «Crybaby»

На видео парочка начинает устраивать хаос в магазине игрушек после того, как сотрудник закрывает его на ночь и уходит.

Рэперша Megan Thee Stallion и хип-хоп-исполнитель DaBaby выпустили клип на совместный сингл «Crybaby». Посмотреть его можно на ютьюб-канале певицы.

Трек «Crybaby» стал частью альбома Megan Thee Stallion «Good News», который увидел свет в ноябре 2020 года. На пластинке засветились Бейонсе, DaBaby, City Girls, Hot Girl Meg, Lil Durk, SZA, Popcaan, Mustard, Big Sean, 2 Chainz и Young Thug.

На прошлой неделе рэперша выпустила новую танцевальную версию клипа на песню «Body». Ролик отличается от оригинального тем, что полностью сконцентрирован на сцене танца артистки с группой подтанцовки.