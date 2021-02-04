перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Megan Thee Stallion и DaBaby разносят магазин игрушек в клипе «Crybaby» 11:55
В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса 11:20
Минцифры предложило не считать данные о местоположении абонента тайной связи 11:10
NYDailyNews/Twitter В Британии юноша почти год провел в коме. Он ничего не знает о COVID-19, хотя переболел им дважды
В Британии юноша почти год провел в коме. Он ничего не знает о COVID-19, хотя переболел им дважды 10:20
В Москве школьника арестовали на семь суток за участие в протестной акции 9:29
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из‑за Навального 8:45
Гостям Олимпийских игр в Токио запретят петь и кричать на стадионах 3:50
За время пандемии от коронавируса умерли 145 священников РПЦ 3:21
Съемки финальных эпизодов «Лучше звоните Солу» начнутся в марте 2:52
bringmethehorizon/Instagram Солист Bring Me the Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре
Солист Bring Me the Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре 2:06
Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке 1:20
Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok 0:12
Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи Вчера в 23:04
Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, подравшегося с сотрудником ОМОН на митинге Вчера в 23:00
Olivier-Bergeron/Pexels TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео
TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео Вчера в 22:42
Ивану Урганту предложили заняться воспитательной работой в школе Вчера в 22:35
Во Франции суд впервые признал правительство виновным в климатическом бездействии Вчера в 22:10
В новой плитке Ritter Sport нет сахара. Из‑за этого в Германии ее отказываются считать шоколадом Вчера в 22:07
Съемки «Фантастических тварей-3» приостановили из‑за вспышки коронавируса в съемочной группе Вчера в 21:31
кадр из фильма «Манк» Премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Премия «Золотой глобус» объявила номинантов Вчера в 21:18
Отключить рекламу

Megan Thee Stallion и DaBaby разносят магазин игрушек в клипе «Crybaby»

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:55

Рэперша Megan Thee Stallion и хип-хоп-исполнитель DaBaby выпустили клип на совместный сингл «Crybaby». Посмотреть его можно на ютьюб-канале певицы.

На видео парочка начинает устраивать хаос в магазине игрушек после того, как сотрудник закрывает его на ночь и уходит.

Трек «Crybaby» стал частью альбома Megan Thee Stallion «Good News», который увидел свет в ноябре 2020 года. На пластинке засветились Бейонсе, DaBaby, City Girls, Hot Girl Meg, Lil Durk, SZA, Popcaan, Mustard, Big Sean, 2 Chainz и Young Thug.

На прошлой неделе рэперша выпустила новую танцевальную версию клипа на песню «Body». Ролик отличается от оригинального тем, что полностью сконцентрирован на сцене танца артистки с группой подтанцовки.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить