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Вечеринка в номере люкс в новом клипе Арианы Гранде, Megan Thee Stallion и Doja Cat

Семён Гудошников
Сегодня в 17:40

Ариана Гранде поделилась клипом на ремикс своего трека «34+35», который записан вместе с Megan Thee Stallion и Doja Cat.

В видео певицы устраивают вечеринку в роскошном номере люкс: пьют шампанское у бассейна, катаются на тележке для багажа и снимают происходящее на любительскую камеру.

Оригинальная песня «34+35» стала частью шестого альбома певицы «Positions», релиз которого состоялся в октябре прошлого года. Спустя месяц Гранде выпустила клип на этот трек, в котором есть отсылки к «Остину Пауэрсу» и «Метрополису».

«34+35» вошла в топ-10 американского хит-парада Billboard Hot 100, а также заняла высокие позиции в чартах Австралии, Великобритании, Канады и других стран.

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