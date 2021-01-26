Megan Thee Stallion представила новую танцевальную версию клипа на песню «Body»

Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion выпустила новую танцевальную версию клипа на песню «Body». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Оригинальное видео вышло в ноябре прошлого года. Новый клип отличается он него тем, что полностью сконцентрирован со сценой танца артистки с группой подтанцовки.
Трек «Body» стал частью альбома «Good News», который также увидел свет в ноябре прошлого года. На пластинке засветились Бейонсе, DaBaby, City Girls, Hot Girl Meg, Lil Durk, SZA, Popcaan, Mustard, Big Sean, 2 Chainz и Young Thug